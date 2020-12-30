موعد مباراة ريال مدريد أمام إلتشي بالدوري الإسباني

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:19 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

يواجه نادي ريال مدريد اليوم الأربعاء نظيره نادي إلتشي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي إلتشي.

وتذاع المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادي ريال مدريد المباراة وهو فى صدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد مرور 15 جولة.

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