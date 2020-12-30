تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إلتشي بالدوري الإسباني

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:59 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

يلتقي نادي ريال مدريد اليوم الأربعاء نظيره نادي إلتشي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي إلتشي.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: كورتوا.

خط الدفاع: راموس، فاران، ميندي، كاربخال.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسميرو.

خط الهجوم: فاسكيز، بنزيمة، جونيور.

أخبار تهمك

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الكشف عن محلل أداء الأهلي الجديد وموعد وصوله

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إلتشي بالدوري الإسباني

منذ 33 دقيقة

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ حوالي 10 ساعة

شيكابالا كلمة السر في تجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يعلن موعد عودة نجم الفريق للتدريبات

منذ نصف ساعة

الصقر يُهاجم بيراميدز بسبب نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا

منذ حوالي 7 ساعات

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - بعد سيرينو.. الأهلي يخسر صفقة سوبر جديدة في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا تجاه لافتات نادي القرن

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

01:31 ص

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

12:27 ص

بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا

01:01 ص

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

10:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»