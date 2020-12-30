باتشيكو يطلب التعاقد مع مهاجم سوبر في الشتاء

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:22 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

تقدم البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك بطلب لإدارة القلعة البيضاء من أجل التعاقد مع مهاجم سوبر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك لتدعيم صفوف الفريق بعيدًا عن مصير استمرار مصطفى محمد نجم هجوم الفريق من عدمه.


وأكد باتشيكو للجنة كرة القدم في الزمالك أن عمر السعيد لن يتمكن من قيادة هجوم الزمالك وأنه لابد من تدعيم خط الهجوم بمهاجم مصري مميز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بالإضافة إلى المهاجم الأجنبي المتوقع التعاقد معه في الفترة المقبلة.


يذكر أن الزمالك تمكن من الفوز على سموحة بهدفين نظيفين في مواجهة مؤجلة من الجولة الثالثة ليرفع رصيده إلى 7 نقاط يحتل بهم المركز الثالث من 3 مباريات كما أنه يمتلك مباراة مؤجلة.

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