ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة

يتربع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، قبل انطلاق مواجهات الأسبوع الخامس عشر.

ويسعى البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق إنتر ميلان لاقتناص الصدارة من رونالدو، ويحل علينا بجدول ترتيب هدافي الكالتشيو بفارق هدف واحد أقل من الدون البرتغالي.

ويأتي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان المخضرم، في المركز الثالث برصيد 10 أهداف.

وفيما يلي ترتيب هدافي الكالتشيو عقب قبل مواجهات الجولة المقبلة.

1- كريستيانو رونالدو.. 12 هدفاً.

2- روميلو لوكاكو.. 11 هدفاً.

3- زلاتان إبراهيموفيتش.. 10 أهداف.

4- أندريا بيلوتي.. 9 أهداف.

5- جواو بيدرو.. 8 أهداف.

6- تشيرو إيموبيلي.. 8 أهداف.

7- هينريك ميختاريان.. 7 أهداف.

8- مبالا نزولا.. 7 أهداف.

9- لويس مورييل.. 7 أهداف.

10- جوردان فيرتو.. 7 أهداف.