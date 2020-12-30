جمال سليمان يكشف تفاصيل آخر مكالمة له مع المخرج حاتم علي قبل وفاته

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:21 ص
بوابة الفجر
حامد محمود

كشف الفنان جمال سليمان، تفاصيل آخر مكالمة له مع المخرج السوري حاتم علي قبل وفاته، مشيرًا إلى أنه حادث الراحل هاتفيًا بالأمس وسأله عن أخبار العمل، فقال له إنه يحضر لمسلسل عن الحكم العثماني للمنطقة.

وأشار  في تصريحات تلفزيونية، أن الراحل، أطلعه بأنه يتم التحضير للمسلسل من ديكورات وملابس، مضيفًا: " بعد كده سألته إنت هتعمل ايه في راس السنة فقال لي ولا حاجة فقولت له طب تعالى نقضيه سوا مع بعض". 

وأوضح أنه تفاجئ اليوم بوفاة حاتم علي في أحد فنادق القاهرة، موضحًا أنه علم أن الراح شعر باعياء شديد وعند مجئ الاسعاف كان قد فارق الحياة.

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