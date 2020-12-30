جمال سليمان يكشف تفاصيل آخر مكالمة له مع المخرج حاتم علي قبل وفاته





كشف الفنان جمال سليمان، تفاصيل آخر مكالمة له مع المخرج السوري حاتم علي قبل وفاته، مشيرًا إلى أنه حادث الراحل هاتفيًا بالأمس وسأله عن أخبار العمل، فقال له إنه يحضر لمسلسل عن الحكم العثماني للمنطقة.





وأشار في تصريحات تلفزيونية، أن الراحل، أطلعه بأنه يتم التحضير للمسلسل من ديكورات وملابس، مضيفًا: " بعد كده سألته إنت هتعمل ايه في راس السنة فقال لي ولا حاجة فقولت له طب تعالى نقضيه سوا مع بعض".



