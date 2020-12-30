ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ونيوكاسل

يستعد فريق ليفربول لمواجهة قوية أمام نظيره نيوكاسل يونايتد ضمن مباريات الجولة ال 16 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى ختام الجولة.

وتقام مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم الأربعاء فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.

ترتيب الدوري الإنجليزي:-

1- ليفربول 32 نقطة

2 مانشستر يونايتد 30 نقطة

3- ليستر سيتي 29 نقطة

4- إيفرتون 29 نقطة

5- أستون فيلا 26 نقطة

6- تشيلسي 26 نقطة

7- توتنهام 26 نقطة

8- مانشستر سيتي 26 نقطة

9- ساوثامبتون 26 نقطة

10- وست هام 23 نقطة

11- ليدز يونايتد 23 نقطة

12- ولفرهامبتون 21 نقطة

13- أرسنال 20 نقطة

14- كريستيال بالاس 19 نقطة

15- نيوكاسل يونايتد 18 نقطة

16- بيرنلي 16 نقطة

17- برايتون 13 نقطة

18- فولهام 11 نقطة

19- وست بروميتش 8 نقاط

20- شيفيلد يونايتد نقطتين.

وكان فريق مانشستر يونايتد حقق الفوز فى اللحظات الأخيرة على فريق ولفرهامبتون بينما فاز أرسنال على برايتون بهدف أمس.