ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ونيوكاسل

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:42 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

يستعد فريق ليفربول لمواجهة قوية أمام نظيره نيوكاسل يونايتد ضمن مباريات الجولة ال 16 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى ختام الجولة.

وتقام مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم الأربعاء فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.

ترتيب الدوري الإنجليزي:-

1- ليفربول 32 نقطة

2 مانشستر يونايتد 30 نقطة

3- ليستر سيتي 29 نقطة

4- إيفرتون 29 نقطة

5- أستون فيلا 26 نقطة

6- تشيلسي 26 نقطة

7- توتنهام 26 نقطة

8- مانشستر سيتي 26 نقطة

9- ساوثامبتون 26 نقطة

10- وست هام 23 نقطة

11- ليدز يونايتد 23 نقطة

12- ولفرهامبتون 21 نقطة

13- أرسنال 20 نقطة

14- كريستيال بالاس 19 نقطة

15- نيوكاسل يونايتد 18 نقطة

16- بيرنلي 16 نقطة

17- برايتون 13 نقطة

18- فولهام 11 نقطة

19- وست بروميتش 8 نقاط

20- شيفيلد يونايتد نقطتين.

وكان فريق مانشستر يونايتد حقق الفوز فى اللحظات الأخيرة على فريق ولفرهامبتون بينما فاز أرسنال على برايتون بهدف أمس.

أخبار تهمك

شيكابالا كلمة السر في تجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا

منذ حوالي 5 ساعات

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا تجاه لافتات نادي القرن

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ حوالي 19 ساعة

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ حوالي 8 ساعات

الصقر يُهاجم بيراميدز بسبب نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بعد سيرينو.. الأهلي يخسر صفقة سوبر جديدة في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ حوالي 9 ساعات

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

منذ يوم

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الكشف عن محلل أداء الأهلي الجديد وموعد وصوله

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. باتشيكو لا يُمانع رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

01:31 ص

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

12:27 ص

بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا

01:01 ص

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

10:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»