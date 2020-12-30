مدرب بيراميدز: رمضان صبحي نموذج للاعب المحترف.. ومندهش مما يقال عبر السوشيال ميديا

أشاد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز بقدرات وإمكانيات رمضان صبحي لاعب الفريق، مؤكدًا على أنه نموذج للاعب المحترف.

وأضاف :"رمضان صبحي لاعب مجتهد جدًا ومختلف وملتزم، وهو من المواهب الشابة ونموذج للاعب المحترف، واتمنى أن أخرج منه أفضل شيء".

وتابع :"أنا سعيد جدا بوجوده في بيراميدز وأنا أراه يمر ييعض الضغوطات لأنه خرج من النادي الأهلي وانتقل إلى بيراميدز ويركز بشكل جيد".

وأوضح :"أنا كمدير فني أتمنى أن أخرج منه أفضل شيء ولأجل ذلك لا بد أن تكون المجموعة في ظهر هؤلاء اللاعبين".

وحول وجود أي مشكلة مع رمضان صبحي قال :"لم يحدث أي شيء على الإطلاق، وحديثي معه أن يستفيد من جميع النقاط الإيجابية والمواقف الصعبة وأن ينجح في تسجيل الأهداف".

وزاد :"خلال الشهرين الماضيين رمضان صبحي يعمل بشكل قوي ويفهم جيدًا المنافس، وهو رجل محترف بمعنى الكلمة، وعندما احترف في الخارج تغير في عقليته".

واختتم :"رمضان محترم جدًا ولكن مندهش مما يقال عبر السوشيال ميديا ولكن هذا الأمر يحدث في الأرجنتين أيضًا".