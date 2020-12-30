مدرب بيراميدز: رمضان صبحي نموذج للاعب المحترف.. ومندهش مما يقال عبر السوشيال ميديا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:21 ص
بوابة الفجر
علي نبوي

 

أشاد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز بقدرات وإمكانيات رمضان صبحي لاعب الفريق، مؤكدًا على أنه نموذج للاعب المحترف.

وأضاف :"رمضان صبحي لاعب مجتهد جدًا ومختلف وملتزم، وهو من المواهب الشابة ونموذج للاعب المحترف، واتمنى أن أخرج منه أفضل شيء".

 

وتابع :"أنا سعيد جدا بوجوده في بيراميدز وأنا أراه يمر ييعض الضغوطات لأنه خرج من النادي الأهلي وانتقل إلى بيراميدز ويركز بشكل جيد".

 

وأوضح :"أنا كمدير فني أتمنى أن أخرج منه أفضل شيء ولأجل ذلك لا بد أن تكون المجموعة في ظهر هؤلاء اللاعبين".

 

وحول وجود أي مشكلة مع رمضان صبحي قال :"لم يحدث أي شيء على الإطلاق، وحديثي معه أن يستفيد من جميع النقاط الإيجابية والمواقف الصعبة وأن ينجح في تسجيل الأهداف".

 

وزاد :"خلال الشهرين الماضيين رمضان صبحي يعمل بشكل قوي ويفهم جيدًا المنافس، وهو رجل محترف بمعنى الكلمة، وعندما احترف في الخارج تغير في عقليته".

 

واختتم :"رمضان محترم جدًا ولكن مندهش مما يقال عبر السوشيال ميديا ولكن هذا الأمر يحدث في الأرجنتين أيضًا".

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