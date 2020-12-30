ليفربول يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن ضم بديل فان دايك في يناير

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:41 ص
بوابة الفجر
على خلاف

اتخذ مسؤولو ليفربول الإنجليزي، قرارًا حاسمًا بشأن التعاقد مع مدافع جديد بديلا للنجم الهولندي فان دايك الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

بديل فان دايك في ليفربول

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مسؤولي ليفربول، قرروا عدم التعاقد مع مدافعين جدد خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية لتعويض غياب فان دايك.

وتابعت الصحيفة أن مسؤولي ليفربول يثقون في الثنائي الشاب ريس ويليامز، ونات فيليبس لقيادة الخط الخلفي للفريق الكروي الأول بالنادي الإنجليزي في الفترة المقبلة.

ويفقد الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، خدمات الثنائي الهولندي فيرجيل فان دايك، والإنجليزي جو جوميز، للإصابة مما أدى إلى مشاركة ريس ويليامز، ونات فيليبس في تشكيل الريدز مع كلوب.

وفي سياق آخر، يتصدر الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بـ32 نقطة، حيث استقبلت شباك الريدز 20 هدفًا بعد 15 جولة.

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