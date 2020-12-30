تفاصيل عقد شيكابالا الجديد مع الزمالك

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:21 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

تدرس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، تمديد عقد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.


ومن المقرر أن يوقع محمود عبدالرازق شيكابالا على عقد جديد مع نادي الزمالك لمدة موسمين، نظير 12 مليون جنيه في الموسمين، حيث يتحصل اللاعب على مبلغ 6 مليون جنيه في الموسم الواحد.


وجاءت نية اللجنة للتجديد مع محمود عبدالرازق شيكابالا، بسبب ارتباط اللاعب بالتواجد مع النادي وارتباطه بجماهير القلعة البيضاء التي يرتبط معها بعلاقات طيبة خلال الفترة الماضية.


ولم يشترط محمود عبدالرازق شيكابالا على نادي الزمالك، في مسألة تمديد تعاقده مع النادي اي مبالغ مالية، كما أبدى مرونة في مساعدة النادي على تجديد تعاقد نجوم الفريق.

أخبار تهمك

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا تجاه لافتات نادي القرن

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الكشف عن محلل أداء الأهلي الجديد وموعد وصوله

منذ حوالي 8 ساعات

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة

منذ 33 دقيقة

عاجل - بعد سيرينو.. الأهلي يخسر صفقة سوبر جديدة في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 12 ساعة

شيكابالا كلمة السر في تجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن قيمة العقد الجديد لنجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. باتشيكو لا يُمانع رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

الصقر يُهاجم بيراميدز بسبب نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

01:31 ص

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

12:27 ص

بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا

01:01 ص

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

10:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»