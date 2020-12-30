تفاصيل عقد شيكابالا الجديد مع الزمالك

تدرس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، تمديد عقد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.





ومن المقرر أن يوقع محمود عبدالرازق شيكابالا على عقد جديد مع نادي الزمالك لمدة موسمين، نظير 12 مليون جنيه في الموسمين، حيث يتحصل اللاعب على مبلغ 6 مليون جنيه في الموسم الواحد.





وجاءت نية اللجنة للتجديد مع محمود عبدالرازق شيكابالا، بسبب ارتباط اللاعب بالتواجد مع النادي وارتباطه بجماهير القلعة البيضاء التي يرتبط معها بعلاقات طيبة خلال الفترة الماضية.





ولم يشترط محمود عبدالرازق شيكابالا على نادي الزمالك، في مسألة تمديد تعاقده مع النادي اي مبالغ مالية، كما أبدى مرونة في مساعدة النادي على تجديد تعاقد نجوم الفريق.