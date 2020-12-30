سارة عصام: التنمر ضد منتخب الكرة النسائية أمر مؤسف

أبدت سارة عصام لاعبة نادي ستوك سيتي الإنجليزي، استيائها من حملات التنمر التي يتعرض لها منتخب الشباب بعد مباراة لبنان.

وقالت نجمة ستوك سيتي فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس":"انزعجت جدًا من حملات التنمر التي تعرض لها منتخب الشباب بعد مباراة لبنان، وكنت أتمنى ألا تسمع فتيات المنتخب لتلك الحملات لصغر عمرهم، ولكنهم أثبتوا مدى قوة شخصيتهم".

وأضافت، "كنت محظوظة بانتقالي إلى ستوك سيتي، في نفس توقيت انتقال محمد صلاح إلى ليفربول قادما من نادي روما الإيطالي، وهناك تعجب في انجلترا من عدم استدعائي لمنتخب مصر".

وأوضحت أن أزمة كورونا منعت ستوك سيتي من منح فرص للاعبات ومدربات مصريين للاحتراف.

وتابعت، "على اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد توضيح سبب إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات".