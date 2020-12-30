نجم إشبيلية مطلوب في البريميرليج

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:32 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال أبدى اهتمامه بأحد نجوم أشبيلية الإسباني من أجل التعاقد معه في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن إدارة المدفعجية تسعى للتعاقد مع خوان جوردان نجم خط وسط أشبيلية الإسباني.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن القيمة السوقية للنجم الإسباني البالغ من العمر 26 عامًا وفقًا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في تحديد القيمة السوقية للاعبين 20 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جوردان سبق له اللعب لإسبانيول وبلد الوليد وإنتقل إلى أشبيلية في صيف 2019 بعد موسمين من اللعب في صفوف إيبار.

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