جمال الغندور يفجر مفاجأة مدوية بشأن الـ"var"

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:31 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر

طالب جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد بكشف عيوب تقنية الفيديو بشكل واضح أمام الجميع.

 

وقال الغندور فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "تم استقدامي لرئاسة لجنة التحكيم واللجنة الخماسية كانت قد اتفقت بالفعل مع الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو فى الدوري المصري".

 

وأضاف: "الاتفاق كان لمدة 3 سنوات ونصف بمبلغ 3 مليون يورو ولا أعلم أن هذا العرض مناسب أم لا والسيارات المستخدمة فى تقنية الفار مستعملة".

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