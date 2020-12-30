نجم كريستال بالاس مطلوب في ميلان

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ميلان الإيطالي يخطط للتعاقد مع أحد نجوم الدوري الإنجليزي في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن ميلان يعتقد أن ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس الإنجليزي قد يساعدهم في تحقيق لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 10 سنوات.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن زاها ارتبط في الصيف الماضي بالانتقال إلى العديد من الأندية الأوروبية على رأسها إيفرتون وآرسنال وولفرهامبتون الإنجليزيين ولكن في نهاية المطاف استمر في الموسم الحالي مع كريستال بالاس.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ميلان يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة بفارق نقطة واحد عن غريمه التقليدي إنتر ميلان صاحب المركز الثاني وذلك عقب مرور 14 جولة في بطولة الكالتشيو.



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