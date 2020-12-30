أول تعليق من علاء عبد العال بعد إقالته من تدريب بتروجت

علق المدير الفني علاء عبدالعال، على قرار إقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت أمس الثلاثاء.

وأشار عبدالعال في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس، إلى أنه استلم مهمة تدريب بتروجيت وهو ينافس على الهبوط للقسم الثالث، واستطاع أن ينافس على التأهل للدوري الممتاز في الموسم الماضي حتى آخر اللحظات.

وأوضح أنه لم يحالفه الحظ في بعض المباريات خلال الموسم الحالي، لذلك تمت إقالته بالتراضي بين الطرفين، مشيرا إلى أن المدرب دائمًا هو الحلقة الأضعف في المنظومة.

فيما تطرق للحديث عن منتخب الكرة النسائية، حيث أكد أنه تفاجأ بخبر إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية.

وقال، "لا أعلم سبب هذه الإقالة، مصر لديها الريادة في كرة القدم للرجال، ولابد أن نكون كذلك في كرة القدم النسائية".