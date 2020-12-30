ميدو ينتقد اتحاد الكرة بسبب تجاهله واقعة التنمر لمنتخب الكرة النسائية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:54 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

أبدى الإعلامي أحمد حسام ميدو، تعجبه من عدم إصدار اتحاد الكرة بيان من أجل التصدي للتنمر الذي تعرضن له لاعبات منتخب الكرة المصري.

 

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس، أنه يتمنى أن يتم جمع المتنمرين على منتخب الكرة النسائية في "مصحات نفسية"، مشيرا إلى أن الذين قاموا بهذا الفعل جميعهم فاشلون في حياتهم.

 

وطالب ميدو وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتدخل من أجل إنقاذ منتخب الكرة النسائية من حملة التنمر التي يشارك بها اتحاد الكرة.

 

ومن جانبها عبرت هنا سليمان لاعبة منتخب مصر للسيدات، عن حزنها مما رأته عقب انتصار المنتخب على لبنان، بسبب حملات التنمر التي تعرضن لها عبر السوشيال ميديا عقب نهاية المباراة.

 

وقالت هنا سليمان، "خرجنا من مباراة لبنان سعداء بالمكسب، وما رأيناه بعد المباراة من تنمر وماشابه ذلك أحزننا ولكنه أعطانا دوافع أكبر".

 

أخبار تهمك

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن قيمة العقد الجديد لنجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. باتشيكو لا يُمانع رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحسم مصير مصطفي محمد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا تجاه لافتات نادي القرن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بعد سيرينو.. الأهلي يخسر صفقة سوبر جديدة في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف عن محلل أداء الأهلي الجديد وموعد وصوله

منذ حوالي 6 ساعات

شيكابالا كلمة السر في تجديد عقد نجم الزمالك

منذ ساعتين

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ حوالي 6 ساعات

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة

الصقر يُهاجم بيراميدز بسبب نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:31 ص

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

09:06 م

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

12:27 ص

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

10:01 م

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا تجاه لافتات نادي القرن

09:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»