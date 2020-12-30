عطية: دعوة مريض كورونا مستجابة.. وذهاب المصاب للمسجد "لعنة"

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:25 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن وباء كورونا ليس كله شر، ولكن الصبر والرضا بقضاء الله وقدره خير، مؤكدًا أنه لا ينبغي في عام الشدة أن نلعن الأيام، وأن من لم يكن أمله في الله بيرًا ليس مؤمنًا ولن يعطيه الله.

وأضاف وأكد "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، أن الأمل في الله يجب أن يكون أكبر من الخيال "بس مش وإنت نايم"، متابعًا: "طالما وجدنا الماء العذب فهذا يعني أن الله راض عنا".

ولفت إلى أن دعوة المريض متسجابة لأنه مبتلى وأقرب إلى الله، منوهًا بأن من يذهب إلى المسجد في ظل وجود وباء به تصبه لعنة.

وأشار الدكتور مبروك عطية، إلى أن الاستغفار باللسان فقط لا يحقق المغفرة ولا يعبر عن التوبة، ولكنه يستلزم التوقف عن المعصية، منوهًا بأن ارتداء الكمامة بمثابة استغفار لله، موضحًا: "إللي لابس الكمامة وملتزم بالإجراءات الاحترازية بيعتبر إنه بيستغفر ربنا".

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