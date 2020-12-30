مستشار الرئيس للصحة يكشف موعد البدء في توزيع لقاح كورونا

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن هناك تزايد في إصابات فيروس كورونا يوميًا، وبعدها نصل مرحلة الثبات، ثم مرحلة الانخفاض، وهذا لم يتحقق حتى هذه اللحظة، ولذلك لم يستطيعوا تحديد ذروة كورونا حاليًا.



وأكد "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، أننا لم نصل إلى ذروة كورونا حتى الآن، لافتًا إلى أنه لا يوجد توقع محدد لمدى الزيادة في الإصابات التي ستحدث خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنهم يتابعون معدل الحالات بدقة شديدة.



وأضاف مستشار الرئيس للشئون الصحية، أنه ليس هناك أحد لديه مصلحة في إخفاء أو تقليل أعداد إصابات كورونا، وما يعلن عنه من أعداد هو الذي تم تسجيله في وزارة الصحة، وهناك حالات غير مرصودة، متابعًا: "المواطنون فهموا كيفية التعامل مع أعراض كورونا في المنازل، وهذا قلل الضغط على المؤسسات الصحية".



وأشار "تاج الدين"، إلى أن أي لقاح ستحصل عليه مصر تتأكد الجهات المختصة من أمانه وفاعليته، معلنًا عن بدء الجدول الزمني للقاح كورونا في يناير، وسيتم الإعلان عن ذلك من خلال برنامج قومي لوزارة الصحة.





وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 604 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 111040 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1333 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 135233 حالة من ضمنهم 111040 حالة تم شفاؤها، و 7520 حالة وفاة.