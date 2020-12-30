تطورات في صفقة انتقال ألابا مع مانشستر يونايتد

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:32 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي قرر الانسحاب من صفقة التعاقد مع أحد نجوم بايرن ميونخ الألماني الذي ينتهي عقده مع النادي البافاري عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكد موقع ذا أثليتيك البريطاني أن مانشستر يونايتد قرر صرف النظر عن التعاقد مع النمساوي ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني بسبب تكاليف الصفقة على الرغم من أنه سيرحل بشكل مجاني في الصيف المقبل.

وأوضح الموقع البريطاني أن ألابا البالغ من العمر 28 عامًا يرغب في الحصول على راتب يبلغ قدره 16 مليون يورو في الموسم الواحد علمًا بأن النجم النمساوي مطلوب في العديد من الأندية على رأسها ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي.

وأفاد الموقع البريطاني بأن إدارة بايرن ميونخ رفضت تلبية مطالب ديفيد ألابا المادية من أجل تجديد عقده مع الفريق البافاري وبالتالي من المقرر أن يرحل عن صفوف الفريق الألماني عقب نهاية الموسم الحالي.

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