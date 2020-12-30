أروابارينا: بيراميدز يستهدف صناعة تاريخ له.. ووافقت على تدريبه بسبب مشروع النادي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:31 ص
بوابة الفجر
علي نبوي


أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لنادي بيراميدز على أن تولى مهمة نادي بيراميدز، جاء بعدما عرض عليه النادي مشروع جادي وقمت بالتحدث معهم بشكل كبير ووافقت على عرضهم.

 

وأضاف :" مفاوضاتي مع النادي الأهلي والزمالك كانت مجرد كلام، وأنا سعيد في نادي بيراميدز مع إدارة النادي المحترمة".

 

وتابع :"الفريق يملك مجموعة مميزة من اللاعبين ونحاول بقدر الإمكان أن نضعهم على الطريق ، وتحقيق الأهداف المرسومة من قبل إدارة النادي".

 

وزاد :"إدارة نادي بيراميدز لديها نظرة، ولديها هدف عن طريق المشاريع الجيدة بوضع الفريق في المكانة المتميزة ويملكون ثقافة الفوز وتحقيق أهداف معينة سواء على المدى  القصير أو البعيد".

 

وأشار :"فكرة النادي هي النظر للمستقبل وصناعة تاريخ له، ولكن علينا النظر إلى الأندية الكبيرة تاريخيا مثل الأهلي والزمالك في مصر، ولكن في عالم كرة القدم الرغبة والطموح لا بد أن يتواجدان مع العمل".

 

وأوضح :"لمست مجلس الإدارة والمسؤولين في كرة القدم بنادي بيراميدز مع اللاعبين بأن هناك أهدافًا يريدون أن يحققونها".

 

وأردف :"إدارة بيراميدز تحدثت معنا بأن النادي يحقق الأهداف في البطولات التي يشارك فيها ولكن ذلك يأتي من خلال العمل والجهد، والنادي يملك مجموعة من اللاعبين الأذكياء".

 

وواصل :"الأهم بالنسبة لنا في بيراميدز هو الأداء الجيد والكفاح من أحل تحقيق أهدافنا، نحن لا نملك الجماهيرية الكبيرة، ولكن عن طريق العمل نجعل الجمهور المصري يستمتع بهذا الفريق".

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