سيدة السمنة باكية: "الرئيس السيسي إنسان مشفتش زيه"

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:20 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

عقبت شيرين سمير، على استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستغاثتها للعلاجها من مرض السمنة، قائلة: "الرئيس السيسي كإنسان قبل أن يكون رئيس، ربنا يسترها معاه، ويكفيه شر المرض، ويجعل السنة المقبلة سعيدة عليها".

وتابعت "سمير"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، ان مكتب رئاسة الجمهورية تواصل معها اليوم صباحًا، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تواصل معها هاتفيًا، معقبة: "بتوع وزارة الصحة والتضامن جاءوا إلي، والدنيا مقلوبة عليا، أنا طمعانة في كرم الرئيس السيسي بعد ربنا إنه يقف بجاني، حتى استطيع ان أقف على قدمي مرة أخرى".


ودخلت شيرين سمير في نوبة بكاء قائلة:" الرئيس عبد الفتاح السيسي انا مشفتش زيه، ربنا يكرمه بجد، دا إنسان مفيش زيه".

أخبار تهمك

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا تجاه لافتات نادي القرن

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يحدد شرطه للموافقة على رحيل نجمه

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - بعد سيرينو.. الأهلي يخسر صفقة سوبر جديدة في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ حوالي 22 ساعة

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ ساعة و 7 دقيقة

شيكابالا كلمة السر في تجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعة و 6 دقيقة

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إلتشي بالدوري الإسباني

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الصقر يُهاجم بيراميدز بسبب نجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا

منذ حوالي 8 ساعات

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 ص

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

09:06 م

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

01:31 ص

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

12:27 ص

بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا

01:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»