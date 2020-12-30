وزير السياحة: كشف آثري كبير سيتم الإعلان عنه في العام الجديد

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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه لا احتفالات أو كرنفالات أو مهرجانات في رأس السنة خوفا على المواطنين من التجمعات ولكن العشاء الطبيعي سيكون متاحًا بدون احتفالات.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك لجان تفتيش سرية تجوب المحافظات لمتابعة تطبيق قرار إلغاء الاحتفالات وسييتم الغلق الفوري للمنشآت المخالفة وفرض غرامة فورية.



ولفت الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إلى أن السياحة والآثار أكثر القطاعات تضررا من أزمة كورونا، موضحا أنه سيتم الاتفاق مع مكتب سياحي عالمي لوضع استراتيجية لزيادة اعداد السائحين في مصر

واشار إلى أن أكثر من مليون سائح دخلوا مصر منذ يوليو الماضي حتى الآن ويجب المحافظة على هذه السمعة، مؤكدا أن سمعة مصر السياحية منضبطة ومن يأتي للسياحة في مصر يشيد بالإجراءات.



وأردف العناني أنه تم الانتهاء من المتحف الكبير هندسيا بنسبة 95% وهناك سعي للانتهاء من إنشائه كليا في النصف الثاني من العام 2021، حيث إن العديد من الشركات العاملة أجنبية واضطرت للإغلاق الفترة الماضية بسبب ظروف أزمة كورونا.



ونوه إلى تطوير منطقة الأهرامات بما يليق بالمتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن دخول الأهرامات سيكون من طريق الفيوم.

وأكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنه تم الانتهاء من موكب المومياوات بنسبة 100 % ولكن تم تأجيله بسبب أزمة كورونا.



وأضاف أن أعداد السائحين خلال يناير وفبراير من 2020 شهدت زيادة عن نفس الفترة من العام السابق له، لافتا لوجود 7 آلاف سائح يوميا في شرم الشيخ ومرسى علم.



وأشار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إلى أن البنك المركزي ووزارتي المالية والتنمية المحلية أسهموا بمبادرات في القطاع السياحي خلال أزمة كورونا.



واختتم، هناك كشف آثري كبير سيتم الإعلان عنه في العام الجديد.

