زينة تدعم يسرا اللوزي بعد التنمر على ابنتها ووصفها بأنها بـ"أم الطرشة"

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:59 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
دعمت الفنانة زينة صديقتها الفنانة يسرا اللوزي بعدما تنمر أحد متابعيها على ابنتها ووصفها بأنها أم الطرشة.

وكتبت زينة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قائلة: "عارفين يعني ايه أك يعني حب وتضحية ومعاناة وعطاء وتعب ومسئولية وحاجات كتير ملهاش وصف ، عارفين يعني أيه طفل أو طفلة ، يعني مستقبل وحياة وعمر جاي وتفاؤل وحب.. عارف يعني ايه تعاير طفلة يعني الشيطان نفسه يخجل أنه يعمل كده يعني أنت لا شيطان ولا بني آدم أنت حاجة ملهاش وصف.

وتابعت قولها : أنت مخلوق ضعيف ومريض مرض ملوش تشخيص لأن أي مخلوق حتي الشيطان أشرف منك أنت وأمثالك ، مكانكم المجاري ولو إني المجاري فيها كائنات حية أشرف منك.

وأنهت حديثها قائله:" الطفلة دي ربنا ميزها واختبر أمها اختبار صعب ، نجحت وجاهدت وحاربت واشتغلت عشان تقف جنب بنتها اللي ميشرفهاش تعرف أمثالك ، منك لله وربنا هو اللي قادر ينتقم منك يا معدوم القلب والضمير والرحمة والإنسانية.

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