شيكابالا كلمة السر في تجديد عقد نجم الزمالك

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

أعرب محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك عن رغبته واستعداده لمساعدة اللجنة المؤقتة للفارس الأبيض في مفاوضاتها مع أي لاعب انتهى عقده وترغب إدارة القلعة البيضاء في استمراره خلال المرحلة المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية أن شيكابالا لعب دوراً بارزاً وهاما في إقناع يوسف أوباما نجم خط وسط الفريق بالاستمرار مع الزمالك وذلك عن طريق عقد جلسة مع طارق حشيش المستشار القانوني للزمالك من أجل الاتفاق على تجديد عقده بالشروط المالية التي تتوافق مع قدرات النادي الأبيض في الفترة الأخيرة.

ووجه شيكابالا لأوباما رسالة تحذيرية من المماطلة فى تجديد عقده أو مساومة إدارة الفارس الأبيض حتى لا يخسر جماهير الزمالك إلى الأبد.

وعلى نفس الجانب، تتجه النية داخل الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز لتجديد عقد محمود عبد الرازق شيكابالا نجم وقائد الفريق لمدة موسمين مقابل 12 مليون جنيه بواقع 6 مليون جنيه في الموسم الواحد.

ولايمانع شيكابالا من التوقيع على عقود جديدة مع الزمالك وذلك وفقا للشروط المالية المتفق عليها مع إدارة النادي الأبيض وذلك لرغبة شيكابالا في ختم مشواره داخل الزمالك وإرتباطه بجماهير القلعة البيضاء بعلاقة طيبة.

وشدد شيكابالا أثناء جلسته مع مسئولي الزمالك على أنه سيجدد دون النظر لأي أمور مالية احتراما لتاريخه داخل الزمالك وارتباطه بجماهيره بعلاقة وطيدة.

كما أعرب شيكابالا عن استعداده لمساعدة اللجنة المؤقتة في مفاوضاتها مع أي لاعب انتهى عقده وترغب إدارة النادي في استمراره خلال المرحلة المقبلة.

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