كواليس فسخ عقد توخيل مع باريس سان جيرمان

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية فرنسية كواليس وتفاصيل فسخ عقد المدير الفني الألماني توماس توخيل مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت صحيفة لو باريزيان الفرنسية إلى أنَّ باريس سان جيرمان كان قد أعلن عن إقالة توخيل في الآونة الأخيرة في بيان رسمي بعد عدة أيام من المفاوضات على فسخ العقد.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأنَّ توخيل اتفق مع مسئولي باريس سان جيرمان على تقاضي كل رواتب عقده بالإضافة إلى المكافآت بما في ذلك الوصول إلى المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن إجمالي تعويضات توخيل عقب فسخ عقده مع نادي العاصمة الفرنسية ستتراوح بين 7 و8 ملايين يورو.

وألمحت الصحيفة الفرنسية أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المتوقع خلافته لتوخيل سيتقاضى أجرًا أقل من نظيره الألماني، حيث كان توخيل يحصل على راتب شهري يبلغ قدره 625 يورو بالمكافآت.

ونوهت الصحيفة الفرنسية أن بوكيتينو لن يواجه أزمة في التحدث مع لاعبي باريس سان جيرمان لا سيما أن لديه أساسيات اللغة الفرنسية، حيث لعب لباريس سان جيرمان بين عامي 2001 و2003.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن المدير الفني الأرجنتيني يتقن اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى اللغة الإسبانية وهي لغته الأم وبالتالي سيكون قادرًا على التواصل جيداً مع جميع نجوم الفريق الباريسي.

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