مبروك عطية: ارتداء الكمامة بمثابة استغفار لله (فيديو)

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن دعوة المريض متسجابة لأنه مبتلى وأقرب إلى الله.





وأكد "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، أن من يذهب إلى المسجد في ظل وجود وباء به تصبه لعنة.





ولفت إلى أن الاستغفار باللسان فقط لا يحقق المغفرة ولا يعبر عن التوبة، ولكنه يستلزم التوقف عن المعصية، منوهًا بأن ارتداء الكمامة بمثابة استغفار لله، موضحًا: "إللي لابس الكمامة وملتزم بالإجراءات الاحترازية بيعتبر إنه بيستغفر ربنا".



