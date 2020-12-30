مبروك عطية: طالما وجدنا الماء العذب فهذا يعني أن الله راض عنا (فيديو)

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن وباء كورونا ليس كله شر، ولكن الصبر والرضا بقضاء الله وقدره خير.





وأكد "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، أنه لا ينبغي في عام الشدة أن نلعن الأيام، وأن من لم يكن أمله في الله بيرًا ليس مؤمنًا ولن يعطيه الله.



