مبروك عطية: طالما وجدنا الماء العذب فهذا يعني أن الله راض عنا (فيديو)
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:00 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن وباء كورونا ليس كله شر، ولكن الصبر والرضا بقضاء الله وقدره خير.
وأكد "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، أنه لا ينبغي في عام الشدة أن نلعن الأيام، وأن من لم يكن أمله في الله بيرًا ليس مؤمنًا ولن يعطيه الله.
وأضاف أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أن الأمل في الله يجب أن يكون أكبر من الخيال "بس مش وإنت نايم"، متابعًا: "طالما وجدنا الماء العذب فهذا يعني أن الله راض عنا".
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