كارول سماحة عن رحيل المخرج حاتم علي: خسرت الدراما العربية فنانا مثقفا ومميز





أعربت المطربة اللبنانية كارول سماحة، عن حزنها لرحيل المخرج حاتم علي الذي رحل عن عالمنا إثر أزمة قلبية حادة.ونشرت كارول صورة للراحل عبر حسابها بإنستجرام وودعته بكلمات مؤثرة حيث كتبت: صُدمت برحيل المخرج السوري المبدع حاتم علي الذي كان يعمل على تنفيذ مسلسل جديد في القاهرة.. خسرت الدراما العربية فنان مثقف ومميز.. أتقدم بأحر التعازي من الشعب السوري ومن عائلته الكريمة الله يرحمه.يشار إلى أن حاتم علي تفوق في الكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، ونال إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، وبدأ مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي من خلال مسلسل "دائرة النار" عام 1988.وقدم حاتم علي العديد من المسلسلات الناجحة منها مسلسل "صقر قريش"، "ربيع قرطبة"، و"ملوك الطوائف"، و"الملك فاروق"، و"عمر"، مسلسل "حجر جهنم" ، و"كأنه امبارح"، وأهو دا اللى صار".