برحيلك راح مني الكثير.. سلاف فواخرجي ترثي المخرج السوري حاتم علي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:01 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

أعربت الفنانة سلاف فواخرجي عن حزنها لرحيل المخرج حاتم علي الذي رحل عن عالمنا إثر أزمة قلبية حادة عن عمر يناهز 58 عاماً

ونشرت سلاف صورة للراحل عبر حسابها بإنستجرام وعلقت قائلة : سألت عن هذه السنة حلوها ومرها، لم أعترف بتأثير رقم السنة فهو أمر نسبي ، والحلو والمر قائمان في كل وقت وساعة إلا ما حصل اليوم فهو أمر ومر.. لحظة مغفلة ولكنها بمئة سنة سوداء وساعات لا تطاق ولحظات تغص في القلب لا تحكى ولا تروى..مع كل من يرحل يرجل جزء من روحنا وبرحيلك راح مني الكثير يا حاتم.

يشار أن حاتم علي تفوق في الكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، ونال إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، وبدأ مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي من خلال مسلسل "دائرة النار" عام 1988.

وقدم حاتم علي العديد من المسلسلات الناجحة منها مسلسل "صقر قريش"، "ربيع قرطبة"، و"ملوك الطوائف"، و"الملك فاروق"، و"عمر"
، مسلسل "حجر جهنم" ، و"كأنه امبارح"، وأهو دا اللى صار".

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