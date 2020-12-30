"الفجر" تهنئ جيلاني كساب بالحصول على دبلومة المركز الدبلوماسي للمستشفيات
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:20 ص
تهنئ بوابة الفجر الإلكترونية، الباحث جيلانى كساب، بعد حصوله على دبلومة المركز الدبلوماسي للمستشفيات.
ومنح المركز الدبلوماسي للدراسات العليا َالماجستير شهادة دبلومة إدارة المستشفيات للزميل جيلانى كساب رئيس تحرير مجله المستشفى وذلك بعد اجتيازه الدورة التدريبية َالتي استمرت ثلاث شهور.
يذكر أن كساب من محرري ملف الصحة في مصر ومهتم بتطوير الصحافة الطبية المتخصصة من خلال الحصول على الدبلومات المهنية في جميع الأقسام التي لها علاقه بخدمة المرضى.
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