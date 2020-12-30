بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 30 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت الإجابة كالتالي:

طقس الأربعاء نهارًا:
- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.
-شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب أحيانًاعلى بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.
بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا
بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا

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