ميسي وسواريز يخططان للعب في الدوري الأمريكي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني والأوروجواياني لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد الإسباني يخططان للعب معًا مرة أخرى ولكن في أحد أندية الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت إذاعة راديو كتالونيا الإسبانية بأن فكرة سواريز وميسي هي اللعب في صفوف إنتر ميامي الأمريكي ولكن لن يحدث ذلك قبل عام 2022.

وأشارت الإذاعة الإسبانية أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي عقب نهاية هذا الموسم وأنه سيحسم مستقبله عقب نهاية الموسم الحالي بينما يمتد عقد سواريز مع أتلتيكو مدريد حتى 2022.

وألمحت الإذاعة الإسبانية أن ليونيل ميسي فتح الباب أمام الرحيل إلى الدوري الأمريكي في المستقبل وذلك عن طريق مقابلة صحفية مطولة أجراها في وقت سابق ونشرت يوم الأحد الماضي.

أخبار تهمك

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 8 ساعات

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. باتشيكو لا يُمانع رحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الكشف عن قيمة العقد الجديد لنجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ ساعة

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

الصقر يُهاجم بيراميدز بسبب نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكشف عن محلل أداء الأهلي الجديد وموعد وصوله

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ حوالي 14 ساعة

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

شيكابالا كلمة السر في تجديد عقد نجم الزمالك

منذ نصف ساعة

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا تجاه لافتات نادي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم مصير مصطفي محمد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بعد سيرينو.. الأهلي يخسر صفقة سوبر جديدة في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:27 ص

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

09:06 م

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

10:01 م

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا تجاه لافتات نادي القرن

09:00 م

شيكابالا كلمة السر في تجديد عقد نجم الزمالك

01:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»