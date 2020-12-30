بكلمات مليئة بالحب.. ويزو تهنئ أوس أوس بعيد ميلاده

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:43 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

حرصت الفنانة ويزو على تهنئة صديقها الفنان أوس أوس بعيد ميلاده الذي يصادف هذه الأيام.

ونشرت ويزو منذ قليل صورة للراحل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث وجهت له رسالة خاصة وكتبت: "بدر البدور قمر القمرات چان الچانات".

وأضافت: "كل سنة وأنت جميل وقمر وعسل وعقبال مليون سنة يا حلويات الدنيا ويارب تبقي سنة سعيدة عليك أنت ومراتك وابنك وكل عائلتك يا حبيبي".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، الدرامية مسلسل"اتنين في الصندوق"، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، بطولة حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي.

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