الإسماعيلي يحسم مصير مدرب الفريق الجديد

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:29 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر

استقر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على استمرار محمد وهبة مديراً فنياً للفريق خلال الفترة المقبلة.

 

وقال علاء وحيد المتحدث الرسمي للدراويش فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "مجلس الإدارة سيعلن غدا الجهاز الفني بالكامل بقيادة محمد وهبة وذلك بناء على رغبة الجماهير حيث يحظي المدير الفني بتأييد جماهير الإسماعيلية"

 

وأضاف: "فكرة الاستغناء عن نجوم الإسماعيلي بعيدة تماما عن مجلس الإدارة ولا نية لرحيل اللاعبين الكبار عن الدراويش خلال الفترة المقبلة"

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