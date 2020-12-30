مؤمن سليمان يعلق على تولي مهمة تدريب منتخب مصر 2006
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:04 ص
أشرف عبد الناصر
أكد مؤمن سليمان المدير الفني لمنتخب مصر 2006 على صعوبة
المهمة بعد توليه القيادة الفنية لمنتخب الناشئين.
وقال سليمان فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع
على قناة "ten":
"امامنا مجهود جبار وتنظيم من اول يوم من أجل الوصول لقوام جيد لمنتخب مصر خلال
الفترة المقبلة وبالطبع هى مسؤولية كبيرة وعلينا أن تكون على قدرها".
وأضاف: "سنتابع من يوم الجمعة المقبلة المباريات لاختيار
العناصر ونسعي لتكوين القوام الرئيسي ونستطيع الإختيار خلال الشهرين المقبلين".