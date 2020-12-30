بالفيديو.. القصة الكاملة لطالب دمنهور المفصول وإعادته للجامعة

قال محمد شعلان، والد الطالب مصطفى "طالب دمنهور المفصول"، تعليقا على تدخل وزير التعليم العالي لإعادة ابنه للجامعة: "لن نعتاد على مثل هذه المواقف الصعبة"، لافتًا إلى أن ابنه لم يكن يتوقع هذا القرار بعد المداخلة التليفونية، ولكنه كان يعبر عن رأيه.





من جانبه قال الطالب مصطفى شعلان، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "كل الناس اتعاونت معايا، والمفروض نبارك للشعب كله، أنا مش عارف أشكر الشعب إزاي وأشكر وزير التعليم العالي إزاي".





ووجه الشكر للدكتور عبيد صالح، قائلًا: "حالة استثنائية أن يعقد مجلس الاستئناف في نفس اليوم".





ومن جانبه قال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن كتابة مذكرة في الطالب والطالبة إجراء طبيعي، ومن حق الطالب أن يتظلم بعدها، لافتًا إلى أن الطالب تواصل معه في الصباح، وتم تشكيل مجلس استئناف في الجامعة، وتم إلغاء العقوبة.



