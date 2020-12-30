بالفيديو.. القصة الكاملة لطالب دمنهور المفصول وإعادته للجامعة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:28 ص
الطالب مصطفى شعلان
الطالب مصطفى شعلان
أمنية فوزي
قال محمد شعلان، والد الطالب مصطفى "طالب دمنهور المفصول"، تعليقا على تدخل وزير التعليم العالي لإعادة ابنه للجامعة: "لن نعتاد على مثل هذه المواقف الصعبة"، لافتًا إلى أن ابنه لم يكن يتوقع هذا القرار بعد المداخلة التليفونية، ولكنه كان يعبر عن رأيه.

من جانبه قال الطالب مصطفى شعلان، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "كل الناس اتعاونت معايا، والمفروض نبارك للشعب كله، أنا مش عارف أشكر الشعب إزاي وأشكر وزير التعليم العالي إزاي".

ووجه الشكر للدكتور عبيد صالح، قائلًا: "حالة استثنائية أن يعقد مجلس الاستئناف في نفس اليوم".

ومن جانبه قال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن كتابة مذكرة في الطالب والطالبة إجراء طبيعي، ومن حق الطالب أن يتظلم بعدها، لافتًا إلى أن الطالب تواصل معه في الصباح، وتم تشكيل مجلس استئناف في الجامعة، وتم إلغاء العقوبة.

وأضاف "صالح"، خلال مداخلة تليفونية بالبرنامج، أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في المسألة من بدايتها حتى نهايتها؛ حتى ينال المخطئ عقابه، معلقًا: "لو الطالب جاني من البداية كنت صححت القرار ورجعته".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم العالي مصطفى شعلان بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

منذ يوم

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا تجاه لافتات نادي القرن

منذ حوالي 9 ساعات

الصقر يُهاجم بيراميدز بسبب نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ حوالي 8 ساعات

شيكابالا كلمة السر في تجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف عن محلل أداء الأهلي الجديد وموعد وصوله

منذ حوالي 9 ساعات

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بعد سيرينو.. الأهلي يخسر صفقة سوبر جديدة في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 9 ساعات

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ حوالي 9 ساعات

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. باتشيكو لا يُمانع رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة دمنهور: افتتاح كليتين للحاسبات والفنون التطبيقية ونسعى لإضافة كلية لذوي القدرات الخاصة (فيديو)

العاملون بجامعة دمنهور يوزعون الحلوى احتفالا بإنهاء ندب أمين عام الجامعة (صور)

رئيس جامعة دمنهور في أول حوار بعد التجديد: سنواصل الليل بالنهار لتحقيق رؤية 2030 (فيديو)

وفد من وزارتي التعليم العالى والاتصالات يتفقدان مركز الإاختبارات الالكترونية بجامعة دمنهور (صور)

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

أول تعليق لـ الطالب المفصول من جامعة دمنهور: انقذوني

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

01:31 ص

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

12:27 ص

بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا

01:01 ص

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

10:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»