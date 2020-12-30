مانشستر يونايتد يخطف فوزا قاتلا أمام ولفرهامبتون ويتقدم لوصافة البريميرليج

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:03 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

نجح مانشستر يونايتد في تحقيق فوزًا دراميًا على حساب ضيفه وولفرهامبتون بهدفد دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد مساء اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة رقم 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وسجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد ماركوس راشفورد في الدقيقة 93.

 

وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 30 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيج وولفرهامبتون عند 21 نقطة في المركز الـ12.

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