شاهد.. "التعليم العالي" تحسم أمر الامتحانات: "تتم في بيئة صحية أمنة"

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:44 ص
حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة رصدت 4 ملايين جنيه لتصنيع 35 قمرًا صناعيًا تعليميًا.


وتابع "عبدالغفار"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الوزراء تعمل بشكل منهجي وعلمي على أن يكون لمصر مكانة متميزة فيما يتعلق بالفضاء، ولا شك أن الأقمار الصناعية جزء هام جدًا في البحث العلمي المصري.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن التعليم هذا العام هجين ما بين الحضور وما بين المنصات الإلكترونية، وهذا الأمر ينطبق في الامتحانات ورئيس كل جامعة هو الذي سيحدد نسبة التعليم الذي سيحدث في الجامعة، التعليم الذي يحدث على المنصات التعليمة، معقبة: "حتى هذه اللحظة التعليم يجرى في بيئة صحية أمنة، وأي طالب يثبت مرضه فهور معذور، وسيتم تعويضة، لأنه ليس سببًا في مرضه".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر التعليم العالي الامتحانات

أخبار تهمك

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحسم مصير مصطفي محمد

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا تجاه لافتات نادي القرن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بعد سيرينو.. الأهلي يخسر صفقة سوبر جديدة في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 10 ساعات

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

شيكابالا كلمة السر في تجديد عقد نجم الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الكشف عن محلل أداء الأهلي الجديد وموعد وصوله

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. باتشيكو لا يُمانع رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن قيمة العقد الجديد لنجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

الصقر يُهاجم بيراميدز بسبب نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: 4 آلاف طالب قدموا في تنسيق الجامعات الأهلية خلال يوم (فيديو)

"التعليم العالي": سننهي أزمة طالب جامعة المنصورة غدا

"التعليم العالي": هذه الفئة من الطلاب ستحرم من الامتحانات (فيديو)

التعليم العالي: إقبال شديد من الطلاب على الجامعات الأهلية (فيديو)

جامعة القاهرة: تعاقدنا مع مايكروسوفت لإطلاق أضخم منصة ذكية في العالم

علم الدين يكشف تفاصيل المنصة التعليمية لجامعة القاهرة وخطوات إنشاء حساب بها (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:31 ص

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

09:06 م

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

12:27 ص

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

10:01 م

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا تجاه لافتات نادي القرن

09:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»