شاهد.. "التعليم العالي" تحسم أمر الامتحانات: "تتم في بيئة صحية أمنة"
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:44 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة رصدت 4 ملايين جنيه لتصنيع 35 قمرًا صناعيًا تعليميًا.
وتابع "عبدالغفار"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الوزراء تعمل بشكل منهجي وعلمي على أن يكون لمصر مكانة متميزة فيما يتعلق بالفضاء، ولا شك أن الأقمار الصناعية جزء هام جدًا في البحث العلمي المصري.
وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن التعليم هذا العام هجين ما بين الحضور وما بين المنصات الإلكترونية، وهذا الأمر ينطبق في الامتحانات ورئيس كل جامعة هو الذي سيحدد نسبة التعليم الذي سيحدث في الجامعة، التعليم الذي يحدث على المنصات التعليمة، معقبة: "حتى هذه اللحظة التعليم يجرى في بيئة صحية أمنة، وأي طالب يثبت مرضه فهور معذور، وسيتم تعويضة، لأنه ليس سببًا في مرضه".
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