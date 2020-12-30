شاهد.. "التعليم العالي" تحسم أمر الامتحانات: "تتم في بيئة صحية أمنة"

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة رصدت 4 ملايين جنيه لتصنيع 35 قمرًا صناعيًا تعليميًا.









وتابع "عبدالغفار"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الوزراء تعمل بشكل منهجي وعلمي على أن يكون لمصر مكانة متميزة فيما يتعلق بالفضاء، ولا شك أن الأقمار الصناعية جزء هام جدًا في البحث العلمي المصري.



