شاهد.. "الأوقاف" عن تهنئة المسيحيين: "أعيادنا وأعيادهم واحدة"
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:45 ص
أمنية فوزي
تحدث الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن حكم تهنئة المسيحيين بأعيادهم، قائلًا: "المسيحيين أخوتنا وأشقائنا، بيننا وبينهم صراط ومحبة، ونشاركهم أفراجهم وأحزانهم ويشاركوننا".
وأضاف "طايع"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "ليس هناك عاقلا يقول إن المسلمين والمسيحيين يختلفون، وأعياد المسيحيين هي أعيادنا وأعياد المسلمين هي أعيادهم".
واستكمل: "نحن أبناء الوطن الواحد مسلمين ومسيحيين جميعنا نسيج واحد ولا يفرقنا شيء، ونتشارك ونتشاطر في كل شيء، وأعيادنا وأعيادهم واحدة".
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