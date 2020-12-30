شاهد.. "الأوقاف" عن تهنئة المسيحيين: "أعيادنا وأعيادهم واحدة"

تحدث الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن حكم تهنئة المسيحيين بأعيادهم، قائلًا: "المسيحيين أخوتنا وأشقائنا، بيننا وبينهم صراط ومحبة، ونشاركهم أفراجهم وأحزانهم ويشاركوننا".





وأضاف "طايع"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "ليس هناك عاقلا يقول إن المسلمين والمسيحيين يختلفون، وأعياد المسيحيين هي أعيادنا وأعياد المسلمين هي أعيادهم".



