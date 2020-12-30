عوض تاج الدين يكشف موعد البدء في توزيع لقاح كورونا (فيديو)
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:23 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، أنه ليس هناك أحد لديه مصلحة في إخفاء أو تقليل أعداد إصابات كورونا، وما يعلن عنه من أعداد هو الذي تم تسجيله في وزارة الصحة، وهناك حالات غير مرصودة، متابعًا: "المواطنون فهموا كيفية التعامل مع أعراض كورونا في المنازل، وهذا قلل الضغط على المؤسسات الصحية".
وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، أن أي لقاح ستحصل عليه مصر تتأكد الجهات المختصة من أمانه وفاعليته، معلنًا عن بدء الجدول الزمني للقاح كورونا في يناير، وسيتم الإعلان عن ذل من خلال برنامج قومي لوزارة الصحة.
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 604 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 111040 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1333 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 135233 حالة من ضمنهم 111040 حالة تم شفاؤها، و7520 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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