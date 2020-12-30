عوض تاج الدين يكشف موعد البدء في توزيع لقاح كورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، أنه ليس هناك أحد لديه مصلحة في إخفاء أو تقليل أعداد إصابات كورونا، وما يعلن عنه من أعداد هو الذي تم تسجيله في وزارة الصحة، وهناك حالات غير مرصودة، متابعًا: "المواطنون فهموا كيفية التعامل مع أعراض كورونا في المنازل، وهذا قلل الضغط على المؤسسات الصحية".





وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، أن أي لقاح ستحصل عليه مصر تتأكد الجهات المختصة من أمانه وفاعليته، معلنًا عن بدء الجدول الزمني للقاح كورونا في يناير، وسيتم الإعلان عن ذل من خلال برنامج قومي لوزارة الصحة.



