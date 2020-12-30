متى تنتهي ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا؟ مستشار الرئيس للصحة يُجيب

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أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن فيروس كورونا تسبب في إجهاد العالم كله، مشيرًا إلى أنه من المتوقع خلال الشهور القادمة أن تشهد زيادة في حالات الإصابة.



وأضاف "تاج الدين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء أنه حتى الآن لا يوجد ميعاد محدد لانتهاء الموجة الثانية من فيروس كورونا.



وأشار إلى أن التحور الذي حدث خلال الفترة الماضية طبيعي لأن التحور في الفيروس هو شيء علم، موضحًا أن اللقاحات التي تم تصنيعها تستطيع التعامل مع هذا التحور لأن هذا التحول ليس جذري.



وأوضح أن زيادة الحالات كانت متوقعة في فصلي الخريف والشتاء، لافتًا إلى أن الحالات ما بين بسيطة ومتوسطة وشديدة وحرجة، كما أن هناك فئة من المواطنين قد تصاب بالفيروس ولا تظهر عليهم أعراض.



وفيما يتعلق ببدء التطعيم باللقاح الصيني "سينوفارم" أشار إلى أن هيئة الدواء المصرية تجري عليه بعض الدراسات وتراجع هذا الملف ومدى صلاحيته وتأثيره وأمانه وفعاليته.



وتابع مستشار وزير الجمهورية لشؤون الصحة أن هناك دراسات على العينات فنية وطبية وصيدلانية حتى تأخذ المشروعية، مشددة أن الدولة لن تسمح بغير ذلك، كما أن هناك خطة للتعامل مع الفيروس على حسب تطورات الأوضاع وحاجة كل مرحلة.