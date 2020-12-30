بعد وصفه ابنتها بـ"أم الطرشة".. يسرا اللوزي تلقن أحد المتنمرين درسا قاسيا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:32 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
لقنت الفنانة يسرا اللوزي، أحد المتنمرين درسًا قاسيًا في الأخلاق لأحد متابعيها والذي تنمر على ابنتها الصماء ووصفها بـ "أم الطرشة".

وردت يسرا عليه من خلال خاصية التعليقات في منشور لها عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وكتبت: "شكرا على ذوق حضرتك، أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، أولا المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع وليس الطرش أو البكم، ثانيا أحب أعبر عن فخرى بكونى والدة طفلة صماء، لأنها علمتنى حاجات كتيرة جدا وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها، وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها".

وتابعت يسرا قولها : البنت الصماء دى هى اللى ألهمتنى انى أتكلم فى البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللى على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يشاهم بشكل إيجابى فى حياة عائلات كتير وهيسمح للأطفال الصم وضعاف السمع، إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس ومايبقوش عبء على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا فى المجتمع (المريض للأسف)".

وأنهت حديثها قائله:"فالبتالى الطفلة الصماء دى، ليها إنجازات أثرت على شعب كامل، رغم إن عمرها 6 سنين، ياريت توضحلى بقى.. حضرتك أنجزت إيه فى حياتك؟.. شكرا". 

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