"الأوقاف" تكشف سبب غلق مسجد لمدة أسبوعين ومعاقبة الإمام (فيديو)

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، تعليقا على قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار إغلاق مسجد النور لمدة أسبوعين قائلًا: "رسالة للجميع بأنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية"، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على حياة المصريين".

وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفة لبرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامى تامر أمين، أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة كان فى لقاء مع وكلاء وزارة الأوقاف، من باب التوعية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وخرج لصلاة الظهر بمسجد النور فوجد بعض الناس يصلي ولا يرتدى الكمامة وليس معه سجادة فردية، ولذلك اتخذ قرارا بغلق المسجد وعاقب المسئولين.





وشدد رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية كما يجب حتى تسلم المساجد من الغلق التام، معقبا: "غلق بيوت الله من قبل كان أمرا مؤلما.. ولا نريد عودته".



