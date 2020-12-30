"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

قالت غادة شلبي، نائب وزيرة السياحة، إن 2020 كان بالنسبة لقطاع السياحة عام مليء بالإنجازات، ولكن للأسف أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، ولكن مصر قامت بما عليها في هذا القطاع، مما أدى للإشادة بها على مستوى العالم.

وتابعت "شلبي"، خلال تصريحات اعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن قطاع السياحة لم يتضرر فقط من أزمة كورونا، ولكنه توقف بالكامل، ووقفت الدولة مع قطاع السياحة من خلال تقديم بعض القروض والتسهيلات في إطار الحفاظ على العمالة.



