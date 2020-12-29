"المزين" تضارب رؤى إدارة بني سويف ومستحقات اللاعبين أجبرتني على الرحيل

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:51 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
نفى أيمن المزين، المدير الفني السابق لفريق بني سويف بأنه رحيله وإستقالته عن تدريب الفريق الأول جاء لإتفاقه على تدريب أحد الأندية خلال الفترة القادمة.

وقال المزين في تصريحات ل 'الفجر الرياضى' : انفى وبشدة ما تردد من البعض حول أن إستقالتي من تدريب بني سويف بسبب وصول عروض لى خلال الفترة الماضية، أعلنت الرحيل عن بني سويف منذ أسبوعين وعدت بسبب وجود وعود من قبل مجلس الإدارة بأن الأمور ستتحسن وستسير بشكل جيد.

وأضاف "وجدت كلام مكرر ولم يطبق أي شئ على أرض الواقع خاصة في ظل عدم صرف مستحقات اللاعبين وباقى المقدمات الخاصة بهم ولو هناك مشكلة متعلقة بمستحقات الجهاز كنت سأتغاضى عنها وطلبت تدعيم الفريق فنيا في بعض المراكز خاصة في ظل الإصابات العديدة التي لاحقت الفريق بالفترة الماضية ولم أجد سوى وعود رغم أنها ايام قليلة تفصلنا عن فترة الانتقالات الشتوية.

واستكمل قائلا "ما ظهر لي خلال فترة عملي ببني سويف أن مجلس إدارة النادى برئاسة المحاسب علي سليم ليس على قلب رجل واحد والمساندة التي كنت اتلقاها كانت من رئيس النادى، حيث أن البعض كان يرى تقليل النفقات والبعض كان يرى الاستمرار في دعم الكرة وهناك البعض يرى بعدم وجود موارد .

واختتم بقوله اتوجه بالشكر لأهالي بني سويف وجماهير النادي وكنت أتمنى أن أكون سبب فى صعود الفريق للدورى الممتاز، تجربة بني سويف تجبرني على عدم العمل في أي نادي تكون سياسته غير واضحة المعالم.



وحصل المزين مع بنى سويف على 7 نقاط حيث فاز أمام سمسطا وطهطا وخسر ثلاث مباريات أمام الشرقية للدخان وشبان قنا والمنيا وتعادل أمام أسمنت اسيوط محتلا بها المركز الحادي عشر.

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