طبيب بكاليفورنيا: الكمامة السلاح الوحيد في مواجهة كورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
قال هشام الصيفي، أستاذ الجراحة العامة بجامعة كاليفورنيا، إن الكمامة هي السلاح الوحيد لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الكمامة القماشية تمنع من الإصابة في حال الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأضاف "الصيفي" في لقائه عبر سكايب مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن التحور الجديد لفيروس كورونا يصيب الأطفال بصورة كبيرة.

وأشار أستاذ الجراحة العامة بجامعة كاليفورنيا، إلى أن الأشهر الأولى من 2021 ستكون صعبة ولكن هناك تفاءل في تحسن الأوضاع بداية من شهر أبريل، موجهًا نصيحة للأطباء بتأجيل العمليات الجراحية غير الضرورية في ظل الجائحة لتوفير الأماكن بالمستشفيات لمصابي الفيروس.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 604 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 111040 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1333 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 135233 حالة من ضمنهم 111040 حالة تم شفاؤها، و7520 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر التحور الأطفال

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