طبيب بكاليفورنيا: الكمامة السلاح الوحيد في مواجهة كورونا

قال هشام الصيفي، أستاذ الجراحة العامة بجامعة كاليفورنيا، إن الكمامة هي السلاح الوحيد لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الكمامة القماشية تمنع من الإصابة في حال الالتزام بالتباعد الاجتماعي.





وأضاف "الصيفي" في لقائه عبر سكايب مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن التحور الجديد لفيروس كورونا يصيب الأطفال بصورة كبيرة.





وأشار أستاذ الجراحة العامة بجامعة كاليفورنيا، إلى أن الأشهر الأولى من 2021 ستكون صعبة ولكن هناك تفاءل في تحسن الأوضاع بداية من شهر أبريل، موجهًا نصيحة للأطباء بتأجيل العمليات الجراحية غير الضرورية في ظل الجائحة لتوفير الأماكن بالمستشفيات لمصابي الفيروس.



