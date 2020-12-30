شاهد.. خبيرة أبراج تكشف تطورات مسيرة "صلاح" خلال 2021 وأكثر دولة حظا

توقعت عبير فؤاد خبيرة الأبراج، أن يكون عام 2021 هو رقم التغيير على مستوى العالم، وذكرت الدول الأوفر والأسوأ حظا في العام الجديد قائلة: "الصين ستكون الأكثر حظا وأمريكا ما زالت الأسوأ حظا، وقطر من البلاد التي ستعاني من الحظ السيء، ومصر ستشهد فرص تحسن جيدة".

وأضافت "فؤاد"، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن النجم الدولي محمد صلاح سيكون في حال جيد خلال عام 2021، قائلة: "على محمد صلاح في العام الجديد أن ينتبه لصحته حتى 8 يناير، وسيكون هناك نقلة وتغيير إيجابي وممكن يتنقل لنادي ثاني ويحقق من خلاله مكاسب".



