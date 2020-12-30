شاهد.. أكبر معمرة بالشرقية: "أكلت في بيت الملك فاروق وبحب السيسي"

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:30 ص
الحاجة فهيمة
الحاجة فهيمة
داليا الحسين
قالت الحاجة فهيمة، أكبر معمرة بمحافظة الشرقية وتبلغ 107 سنوات، إنها دخلت منزل الملك فاروق في طفولتها وتناولت الطعام فيه، وأنها كانت تحب الملك فاروق ورؤساء مصر وتحب الرئيس عبدالفتاح السيسى، قائلة: "بحب السيسى هو طيب حلو وراجل سالم".

وأضافت الحاجة فهيمة، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان على قناة القاهرة والناس، أنها سحبتها أموالها من البنك وتبرعت بها من أجل حبها في مصر، متابعة: "أنا اتبرعت بفلوسي عشان بحب مصر واهم حاجة الرئيس السيسي وأنه هو سيكون مبسوط وانا اتبرع بأي حاجة، والرئيس السيسى بيسأل على الناس الطيبين".

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