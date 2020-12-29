شاهد| عروض مبهرة لـ"المتحدة" أعلى كوبري تحيا مصر.. وعد تنازلي بالتوازي مع كبرى مدن العالم

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر
تستعد المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، لعمل احتفالية ضخمة يوم رأس السنة من خلال بث موحد عبر قنواتها المختلفة، يتضمن أكبر عروض ألعاب نارية في تاريخ مصر من أعلى كوبري تحيا مصر وعد تنازلي للسنة الجديدة بالتوازي مع مدن العالم.

وقال المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم المتحدة، إن هذا الاحتفال يعتبر أول عد تنازلي رسمي للعام الجديد يتم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوازي مع بقية مدن العالم مثل باريس ونيويورك وسيدني ولندن ودبي وغيرها، وهو طقس ستواظب عليه المتحدة سنويا، حيث تستخدمه الدول في الترويج السياحي لها ورسالة للعالم كله تؤكد على استقرار وقوة الدولة المصرية من خلال مبدعيها.


وأضاف صالح، أن تامر مرسي شدد على العاملين في الشركة على ضرورة خروج عرض الألعاب النارية والعد التنازلي بصورة مبهرة وضخمة بشكل يبهر العالم ويساوي قيمة ومكانة مصر، خاصة أن هذا النوع من الاحتفالات به منافسة كبيرة بين المدن الكبرى في العالم.

وأكد المتحدث الرسمي باسم المتحدة، أن هذا الاحتفال يأتي في إطار الشكر والعرفان للشعب المصري الذي نجح بالعمل في أن تكون مصر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي حققت نموًا اقتصاديًا إيجابيًا في ظل جائحة كورونا التي جعلت اقتصاديات كبرى الدول في حالة هبوط؛ ونجحت مصر في أن تكون الاقتصاد الوحيد الذي حقق نموا في الاقتصاديات الناشئة في العالم.

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