شاهد| عروض مبهرة لـ"المتحدة" أعلى كوبري تحيا مصر.. وعد تنازلي بالتوازي مع كبرى مدن العالم

تستعد المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، لعمل احتفالية ضخمة يوم رأس السنة من خلال بث موحد عبر قنواتها المختلفة، يتضمن أكبر عروض ألعاب نارية في تاريخ مصر من أعلى كوبري تحيا مصر وعد تنازلي للسنة الجديدة بالتوازي مع مدن العالم.



