مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية: أعداد مُصابي كورونا في تزايد ولم نصل إلى مرحلة الذروة

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قال د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، إن أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المُستجّد، في تزايد حاليًا، مشيرًا إلى أننا لم نصل إلى الذروة بعد، لأن الذروة هي أن نصل إلى مستوى ثابت من الإصابات والوفيات لعدة أيام، وبعدها تبدأ هذه الأعداد في الانخفاض وهذا لم يحدث حتى الآن، قائلًا: "لو تابعنا منحنى الحالات سنلاحظ أن كل يوم في تزايد.



وأضاف " تاج الدين" أن كل ما نتمناه من الله هو ألا تستمر أزمة كورونا، كما نتمنى أيضًا أن نتفادى الوباء بقدر المستطاع، حتى تقل الضغوط على البلاد اجتماعيًا وصحيًا، وأيضًا الجهود المُضنية التي تقوم بها المؤسسات الصحية.



وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن هناك حالات كثيرة من الممكن أن تصاب بالعدوى، ولكن ليس في خطورة حالة المرض، بمعنى أن تكون الأعراض بسيطة أو يكونوا حاملين للفيروس فقط لا غير، لافتًا إلى أن العدد الذي يُعلن من وزارة الصحة يساوي عدد الحالات التي رُصدت عن طريق المؤسسات الصحية، ولكن هناك أخرى تعرضت للعدوى وتم علاجها خارج إطار المؤسسات الصحية الرسمية، كما أن هناك حالات كثيرة أخرى تعالج في المنازل.



وقال: "الحالات خارج العدد المرصود أو المُعلن من وزارة الصحة أكثر بكثير"، موضحًا أنه ليس من مصلحة أحد أن يُقلل أو يخفي الأعداد، ولكن بالعكس نحن في حاجة إلى ذلك حتى نستطيع المتابعة للتعامل مع الأزمة.



وأكد "تاج الدين"، على أننا الآن أصبح لدينا "خبرة قومية" سواء من الأطباء والمؤسسات الصحية أو حتى المرض، فالجميع يعلم حاليًا أن هذا الوباء من الممكن السيطرة عليه، كما أن القطاع الصحي يعمل على استيعاب الحالات الجديدة من المصابين عن طريق التوسع.



أما عن بدء التطعيم ضد كورونا فقال إن هذا الأمر يتطلب أولًا الاطمئنان للقاحات بغض النظر عن مصدرها، وذلك الاطمئنان يكون من خلال الجهات الطبية والدوائية المختصة التي تقوم بدورها بمنح هذه اللقاحات الترخيص للاستخدام، وحينها سوف يتم البدء في عملية التلقيح أو التطعيم ضد كورونا.



يشار إلى أن، برنامج "يحدُث في مصر" يتم عرضه على " MBC مصر" من الثلاثاء للخميس، وتُعرض هذه الحلقة من برنامج "يحدُث في مصر" الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الساعة 10:00 مساءً على "MBC مصر".