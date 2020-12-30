جابر طايع: لا نتمنى اللجوء إلى الغلق.. ونعول على وعي الشعب

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:12 ص
جابر طايع
جابر طايع
شيماء حسن
قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بغلق مسجد النور لمدة أسبوعين بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، هو رسالة قوية لكل العاملين بالمساجد.

وأضاف "طايع" في اتصال هاتفي مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية ده لمصلحتك ولمصلحة كل اللي حواليك".

وأشار إلى أنه يتم توفير كمامات احتياطية للمصلين قبل الدخول إلى المساجد، مناشدًا المصلين بضرورة ارتداء الكمامات وجلب المصليات.

وتابع: "لا نتمنى اللجوء لغلق دور العبادة ونعول على وعي الشعب المصري، فإذا كنت مريضا أو تستشعر التعب فلا مانع من الصلاة في المنزل".

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 604 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 111040 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1333 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 135233 حالة من ضمنهم 111040 حالة تم شفاؤها، و7520 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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