جابر طايع: لا نتمنى اللجوء إلى الغلق.. ونعول على وعي الشعب

قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بغلق مسجد النور لمدة أسبوعين بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، هو رسالة قوية لكل العاملين بالمساجد.





وأضاف "طايع" في اتصال هاتفي مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية ده لمصلحتك ولمصلحة كل اللي حواليك".





وأشار إلى أنه يتم توفير كمامات احتياطية للمصلين قبل الدخول إلى المساجد، مناشدًا المصلين بضرورة ارتداء الكمامات وجلب المصليات.





وتابع: "لا نتمنى اللجوء لغلق دور العبادة ونعول على وعي الشعب المصري، فإذا كنت مريضا أو تستشعر التعب فلا مانع من الصلاة في المنزل".



